Най-студено тази сутрин е в Западна България, където температурите паднаха до минус десет градуса (Драгоман). Същевременно най-топло е в град Ахтопол - плюс 7 градуса по Целзий.

Справка на Plovdiv24.bg в сайта на Националния институт по метеорология и хидрология показва, че към 8.00 часа в по-големите градове у нас са регистрирани следните температури:

- София минус 5 градуса

- Пловдив минус 4 градуса

- Варна 1 градус

- Бургас 0 градуса

- Русе 2 градуса

- Стара Загора минус 6 градуса

- Благоевград минус 7 градуса