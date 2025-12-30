Огромна разлика между най-студения и най-топлия град тази сутрин
Справка на Plovdiv24.bg в сайта на Националния институт по метеорология и хидрология показва, че към 8.00 часа в по-големите градове у нас са регистрирани следните температури:
- София минус 5 градуса
- Пловдив минус 4 градуса
- Варна 1 градус
- Бургас 0 градуса
- Русе 2 градуса
- Стара Загора минус 6 градуса
- Благоевград минус 7 градуса
