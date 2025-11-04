Митническите служители на Митнически пункт "Капитан Андреево" откриха над 260 000 къса контрабандни цигари в товарен автомобил, превозващ машини за Германия.На 31 октомври късно вечерта пристига товарната композиця с чужд регистрационен номер. Тя е правлявана от турски гражданин. Водачът е представил документи, че превозва транзитно машини и механични устройства от Турция за Германия през България и е заявил, че няма друго за деклариране.При извършен оперативен анализ превозното средство е селектирано за щателна митническа проверка. В хода на контролните действия със специализирана рентгенова апаратура инспекторите установяват в товара зони с подозрителна плътност, съобщи Агенция "Митници".При последвалата физическа проверка са открити в маркираните зони кашони с контрабандни цигари, поставени върху палетите с декларирана стока в отдалечената предна част на товара.Иззети са общо 265 400 къса (13 270 кутии) контрабандни цигари от различни търговски марки, с турски акцизен бандерол. Пазарната стойност на недекларираните тютюневи изделия възлиза на 100 074 лева (51 167 евро).По случая е образувано досъдебно производство от разследващ митнически инспектор, което се провежда под надзора на Окръжна прокуратура – Хасково.