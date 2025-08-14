Новини
Огромно задръстване на АМ "Тракия"! Горящ камион блокира движението!
Огромно задръстване се образува на АМ "Тракия" в посока София. Причината е горящ камион на 155 километър.

Колите изчакват на място.

Шофирайте внимателно!








Още новини от Национални новини:
Христо Гаджев: Системата за гасене на пожари за "Спартаните" е ка...
13:59 / 14.08.2025
Мария Филипова би казала само на президента дали ще стане служебе...
13:10 / 14.08.2025
Калин Стоянов пита президента кой е издал заповедта за кортежа му...
12:20 / 14.08.2025
Хванаха дядо да пали стърнища, дразнил се от сухата трева край пъ...
11:03 / 14.08.2025
Експерт: Горивата ще поскъпнат с минимум 10 стотинки
11:12 / 14.08.2025
При уредите, чието тегло надхвърля 100 кг, увеличението на цените...
10:38 / 14.08.2025

Виж още:
Проф. Рачев каза кога ще са първите валежи след горещините
08:37 / 12.08.2025
От утре затварят тази бургаска улица за три месеца
14:49 / 12.08.2025
Закопчаха шофьорa - беглец от катастрофата край Ахелой
12:38 / 13.08.2025
Първи подробности за катастрофата на кръговото на Ахелой!
09:50 / 13.08.2025
Много сериозно предупреждение за всички на морето за 14 август!
16:37 / 13.08.2025
НАП разчита на сигнали от граждани, за да хване ремонтите "на черно"
20:25 / 12.08.2025
Български работници в немска фабрика за дюнери: Тежък труд, ниско заплащане и студени халета
20:24 / 12.08.2025
