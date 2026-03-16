Михаил Околийски заяви, че група олигарси злоупотребява с европейските фондове и Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ). Той говори по време на кръгла маса в София, посветена на стандартите за борба с домашното насилие.
По думите му България ще успее да усвои едва около 1 млрд. евро от предвидените 6 милиарда, тъй като зад всяка мярка стоят обществени поръчки, потънали в зависимости. Околийски посочи, че това пряко засяга здравни проекти като спешната помощ по въздух и програмата за скрининг, предаде Eurocom.
Здравният министър обясни, че скрининговата програма е блокирана, защото са закупени възможно най-скъпите тестове. Министерството планира да проведе временен скрининг с вече наличните консумативи, след което поръчката ще бъде развалена.
По основната тема на събитието Околийски подчерта, че усилията трябва да се насочат към превенция. Той допълни, че Националната здравно-информационна система ще събира статистика за всички форми на насилие над жени, деца и мъже.
Според министъра генезисът на проблема с насилието се крие в неблагоприятните преживявания в детството. "Това са тези травми, които момичетата и момчетата преживяват в семейството най-вече от родителите и близките“, каза Околийски. Той уточни, че подобни ранни травми водят до развитие на незаразни хронични заболявания на по-късен етап.
