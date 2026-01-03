CNN.
На пресконференция в петък той обяви, че 119 души са хоспитализирани, приблизително половината от тях в болници в кантон Вале.
"Около 50 пациенти ще бъдат прехвърлени в специализирани европейски центрове за лечение на тежки изгаряния“, подчерта той.
България, Франция, Италия, Германия, Белгия и Румъния, наред с други, са предложили да настанят пациентите.
Животът на някои пациенти все още е в опасност, посочва Ерик Бонвен, управител на болницата във Вале.
Кантоналните власти досега са потвърдили смъртта на 47 души. Полицията продължава да идентифицират жертвите чрез ДНК, зъбен и, ако е възможно, пръстов анализ, дрехи, татуировки и пиърсинги, съобщиха те на пресконференция.
