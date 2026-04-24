Евелин Банев - Брендо остава в затвора, реши Апелативният съд в София, който потвърждава първоначалната мярка на градския съд в столицата, пише ФОКУС.

С тричленен състав магистратите се произнесоха по жалбата на подсъдимия (ВЧНД 478/2026), оставяйки в сила определението на първата инстанция.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

В края на март тази година СГС отказа да освободи предсрочно от затвора осъдения за наркотрафик Банев.

Делото беше образувано по предложение на началника на Софийския затвор Борислав Чорбански, който по-късно беше освободен от поста си.