На второ четене народните представители приеха законопроекта за допълнение на Закона за закрила на детето, с който се предвижда част от данните в Националния регистър за случаите на педофилия ще бъдат публични, предаде репортер на ФОКУС.

Промените са внесени от Костадин Костадинов от "Възраждане" и група народни представители. Също така депутатите приеха още публичният достъп до Националния регистър за случаите на педофилия да е безплатен. 

Националният регистър предоставя публичен достъп до информацията в частта три имена на извършителя, дата на раждане, постоянен и настоящ адрес, вид на извършеното престъпление и размер на наложеното наказание, предвиждат измененията. По отношение на чужди граждани, получили статут на продължително, постоянно или дългосрочно пребиваване в България, които са осъдени в други държави за сексуални престъпления, публичният достъп включва и информация за държавата по произход.