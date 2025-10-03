Окончателно: НСО няма да вози администрацията на президента

© Автомобилите на Националната служба за охрана (НСО) няма да бъдат използвани от администрацията на президента. Това решиха окончателно депутатите на второ четене днес.



Промяната в Закона за НСО бе приета със 119 гласа "за“, 64 "против“ и 13 "въздържал се“.



Идеята за промяната дойде от бившия вътрешен министър Калин Стоянов след посещението на Румен Радев във Варна, който дойде с кортеж от 7 коли.



На 18 септември парламентът прие на първо четене промени в Закона за НСО.