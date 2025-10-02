Новини
Окончателно: Шефът на ДАНС ще се избира от парламента
Автор: Елиза Дечева 22:57 / 02.10.2025
© Булфото
Депутатите приеха на първо и второ четене парламентът да назначава председател на ДАНС.

До идеята се стигна, след като президентът Румен Радев отказа да назначи настоящия временен шеф на ДАНС Деньо Денев за титуляр. Той го определи за неподходящ и политически зависим. 

Другите два законопроекта - Държавна агенция "Технически операции", както и Закона за Държавна агенция "Разузнаване" - бяха приети на първо четене. 

"Фокус" припомня, че по-рано през деня Бойко Борисов каза:

"Ще препоръчам депутатите от ГЕРБ да подкрепят законопроекта за назначаване на шефове на спецслужбите. Службите трябва да работят". 

Лидерът на "ДПС-Ново начало“ Делян Пеевски обяви, че в момента "президентът си прави партия", а президентът Радев пък му отговори:

"Моят устав е българската Конституция и аз ще я отстоявам до край, докато съм президент. Не отговарям за параноята на някои хора. Важното е, че обществото вече започва да реагира".



