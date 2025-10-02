ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Окончателно: Шефът на ДАНС ще се избира от парламента
До идеята се стигна, след като президентът Румен Радев отказа да назначи настоящия временен шеф на ДАНС Деньо Денев за титуляр. Той го определи за неподходящ и политически зависим.
Другите два законопроекта - Държавна агенция "Технически операции", както и Закона за Държавна агенция "Разузнаване" - бяха приети на първо четене.
"Фокус" припомня, че по-рано през деня Бойко Борисов каза:
"Ще препоръчам депутатите от ГЕРБ да подкрепят законопроекта за назначаване на шефове на спецслужбите. Службите трябва да работят".
Лидерът на "ДПС-Ново начало“ Делян Пеевски обяви, че в момента "президентът си прави партия", а президентът Радев пък му отговори:
"Моят устав е българската Конституция и аз ще я отстоявам до край, докато съм президент. Не отговарям за параноята на някои хора. Важното е, че обществото вече започва да реагира".
|Още по темата:
|общо новини по темата: 57
|предишна страница [ 1/10 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Васил Божков се превърна в неочаквана атракция, оприличиха го на ...
20:20 / 02.10.2025
Удължиха срока за уточняване заплатите на медиците
20:19 / 02.10.2025
Сняг затвори "Петрохан"
20:17 / 02.10.2025
АПИ: Шофьорите, на които им предстои пътуване, да тръгват с подхо...
20:18 / 02.10.2025
Гроздан Караджов подкрепя създаването на единен контролен орган н...
17:19 / 02.10.2025
ВКС прие: Борислав Сарафов вече не е и.ф. главен прокурор
16:49 / 02.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Натали Трифонова с важно решение за малкия Арън
09:39 / 02.10.2025
Оранжев код за Бургаско утре! Очаква се обилен дъжд и силен вятър
09:11 / 01.10.2025
Земетресение в Турция бе усетено в Бургас!
15:14 / 02.10.2025
На попфолк хоризонта се появи ново име, коментарите са повече от цинични
20:18 / 01.10.2025
Кметът на Поморие защити екипа на детската градина в Каблешково
13:43 / 02.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета