Велислава Делчева отправи сериозни критики към проектобюджета в частта му за Държавното обществено осигуряване, като подчерта пред NOVA, че настоящите политики не осигуряват достатъчна подкрепа за родителите и децата.
Делчева заяви, че обезщетението за отглеждане на дете през втората година остава под минималната работна заплата, което според нея е недопустимо. "Настоявам майчинството през втората година да бъде определено като размер, който е равен на минималната работна заплата. Управляващите вдигнаха размера на майчинските, но тези 900 лева не са достатъчни за да се отглежда едно дете", подчерта омбудсманът.
Тя обърна внимание и на недостига на места в детските градини и ясли: "Прави впечатление, че все още планирането по отношение на детските градини и ясли не е в такава степен, че да могат да се поемат децата, които имат нужда да посещават детските градини. Има някакви действия в тази посока, но не са достатъчни. Майките имат нужда от повече подкрепа.“
Делчева коментира и решението на Столичната община за повишаване на таксите за паркиране, което според нея е взето без нужния обществен диалог.
"Това решение не беше обсъдено със софиянци, а то засяга голяма част от техния живот. Цените, които предлага Общината, са двойни. Решението не беше основателно“, категорична е тя.
Омбудсманът: Майчинството през втората година трябва да е равно на минималната заплата
