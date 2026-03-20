Велислава Делчева в началото на публичната среща относно високите сметки за електроенергия.
В дискусията участват служебните министри на енергетиката Трайчо Трайков, на икономиката и индустрията Ирина Щонова, председателят на КЕВР Пламен Младеновски, председателят на КЗП Александър Колячев, представителите на електроенергийните дружества, Българска национална асоциация "Активни потребители“, Федерацията на потребителите в България.
Делчева допълни, че над 900 човека са се обърнали към нея с подписка от 14 населени места.
''В жалбите, които има към мен, се посочва необосновано увеличение на потреблението на ток, като по твърдение на хората, тяхната консумация продължава да бъде обичайната - тоест няма завишаване на консумацията от тяхна страна, като някои от тях твърдят, че използват слънчеви панели'', посочи тя.
Делчева посочи още, че има жалби и за ниско напрежение.
"Общественото напрежение не спада и темата продължава да бъде чувствителна'', каза Делчева. Тя заяви, че в историята на омбудсмана никога не са били регистрирани такъв голям брой жалби в рамките само на два месеца и половина.
''За мен е важно да има отговор към гражданите, защото им дължим ясна информация за начина, по който се формират тези високи сметки'', посочи Делчева и допълни, че жалбите продължават да постъпват в институцията на омбудсмана.
''През последната седмица темата се разглежда изключително интензивно от всички институции. Очаква се и яснота относно предприетите действия от страна на регулаторите. Въпреки това остава тревожен фактът, че сигналите и жалбите до омбудсмана са многобройни и продължават да постъпват, което е ясен индикатор за наличието на проблем'', заяви от своя страна служебният министър на икономиката Ирина Щонова.
Тя подчерта още, че Комисията за защита на потребителите е извършила мащабни проверки, чиито резултати ще повдигнат редица въпроси.
Енергийният министър Трайчо Трайков посочи, че темата се следи още от встъпването им в длъжност. По думите му сега има възможност, на по-зрял етап, да се направи цялостен преглед на свършеното до момента.
Към момента КЕВР работи по 5498 сигнала. Председателят на комисията Пламен Младеновски заяви, че като цяло не са установени грешки при измерването. До този момент са обработени 3700 сигнала, като проверките продължават.
От своя страна председателят на КЗП Александър Колячев отбеляза, че десетките хиляди сигнали са доказателство за необходимостта от провеждането на тази среща. Той съобщи, че комисията е започнала три производства в различни направления и вече са издадени шест административни акта за нелоялни търговски практики. Очаква се и допълнителна информация от КЕВР за приключване на проверките.
По време на публична среща, организирана от омбудсмана Велислава Делчева, председателят на Управителния съвет на "Енерго-Про Продажби“ АД Пламен Стефанов съобщи, че от 4000 проверени жалби за завишени сметки за ток, само 38 са признати за основателни.
Общият брой на подадените жалби в дружеството до момента е 5326. От тях 38 са приети за основателни, като всяка е подложена на детайлна проверка с цел да се установи реалното наличие на проблем и да се гарантира коректността на сметките.
В 26 от случаите причината е била неточен тарифен превключвател (часовник за дневна и нощна тарифа), а в останалите 12 е установен технически проблем с електромера, който не означава задължително неточно измерване.
Всички признати за основателни жалби вече са коригирани.
Омбудсманът: Постъпили са 800 жалби за завишаване на сметките за ток
Още по темата
/
Още от категорията
/
Енергийната комисия каза "не" на идеята на Трайков да извади от БЕХ – "Марица-изток" и ТЕЦ "Марица изток 2"
19.03
Радев: Създадохме "Прогресивна България" като мощна политическа алтернатива, която да върне доверието на българите
19.03
