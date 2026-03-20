Велислава Делчева организира публична среща на всички заинтересовани страни на тема: "Мерки за ефективна защита на потребителите на електроенергия“.
В дискусията ще участват служебните министри на енергетиката Трайчо Трайков, на икономиката и индустрията Ирина Щонова, председателят на КЕВР Пламен Младеновски, председателят на КЗП Александър Колячев, представителите на електроенергийните дружества, Българска национална асоциация "Активни потребители“, Федерацията на потребителите в България.
Поводът са стотиците сигнали на граждани от цялата страна за високите сметки за електроенергия, постъпващи в институцията на омбудсмана. По случая омбудсманът вече сезира Комисията за енергийно и водно регулиране и Министерството на енергетиката с настояване за проверка и предприемане на необходимите действия за защита на гражданите.
Целта на срещата е да бъдат обсъдени конкретни мерки за гарантиране на прозрачност, справедливост и ефективна защита на правата на потребителите на електроенергия.
Омбудсманът организира среща заради стотиците жалби за високи сметки за електроенергия
