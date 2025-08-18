Омбудсманът предложи шефката на КЗП за свой заместник

© Булфото Омбудсманът Велислава Делчева внесе днес в Народното събрание името на Мария Филипова като предложение за поста на заместник-омбудсман. Филипова е класирана на първо място с 15 точки от петчленна комисия по оценяването, която изслуша на 14 август т.г. тримата кандидати, предложени от неправителствени организации, съобщават на сайта на омбудсмана.



Журито от авторитетни юристи в състав - проф. Цветан Сивков, проф. Габриела Белова, доц. Ралица Илкова, доц. Анета Антонова и доц. Христо Орманджиев, класира по предварително обявена методика, на първо място с 15 точки Мария Филипова, предложение на Българска национална асоциация "Активни потребители“. На второ място с 13 точки е класирана Марина Кисьова де Хеус, предложение на Фондация "Екатерина Каравелова“ и на трето място с 12 точки Деница Димитрова, предложение на Национална мрежа за децата.



Изслушването на кандидатите се проведе по процедура, в условията на публичност и прозрачност и бе излъчено в реално време на интернет страницата на омбудсмана и в YouTube.



Номинираните кандидати представиха своите концепции за работата си като заместник-омбудсман, след което отговаряха на въпросите на членовете на журито, както и на неправителствени организации – фондация "Български институт за правни инициативи“, фондация "Български фонд за жените“ и фондация "Български център за нестопанско право“.