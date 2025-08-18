ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Омбудсманът предложи шефката на КЗП за свой заместник
Журито от авторитетни юристи в състав - проф. Цветан Сивков, проф. Габриела Белова, доц. Ралица Илкова, доц. Анета Антонова и доц. Христо Орманджиев, класира по предварително обявена методика, на първо място с 15 точки Мария Филипова, предложение на Българска национална асоциация "Активни потребители“. На второ място с 13 точки е класирана Марина Кисьова де Хеус, предложение на Фондация "Екатерина Каравелова“ и на трето място с 12 точки Деница Димитрова, предложение на Национална мрежа за децата.
Изслушването на кандидатите се проведе по процедура, в условията на публичност и прозрачност и бе излъчено в реално време на интернет страницата на омбудсмана и в YouTube.
Номинираните кандидати представиха своите концепции за работата си като заместник-омбудсман, след което отговаряха на въпросите на членовете на журито, както и на неправителствени организации – фондация "Български институт за правни инициативи“, фондация "Български фонд за жените“ и фондация "Български център за нестопанско право“.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 49
|предишна страница [ 1/9 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Ще има рязко вдигане на заплатите?
12:41 / 18.08.2025
Рускиня: Слънчев бряг се промени! Нашите почти не се чуват, украи...
12:16 / 18.08.2025
Стартовите комплекти с българските евромонети за гражданите ще са...
12:15 / 18.08.2025
Калин Стоянов с пореден удар по президента Румен Радев и НСО: Тов...
11:20 / 18.08.2025
Спасители обясниха, че не са длъжни да помагат на удавници, прене...
11:18 / 18.08.2025
НАП с важно напомняне към зрелостниците
11:05 / 18.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
В два района от страната се очакват дъжд и гръмотевици днес
08:54 / 17.08.2025
Земетресение в Югоизточна България рано тази сутрин
08:53 / 17.08.2025
НИМХ публикува прогнозата за времето до края на август
14:45 / 17.08.2025
Над 800 българи ще вземат до 10 000 лева, но има условия
12:14 / 16.08.2025
Голям пожар избухна край Българово, евакуират хората
15:02 / 16.08.2025
Принц Уилям с исторически ход!
08:54 / 17.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета