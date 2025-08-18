Омбудсманът внася в парламента искане за назначаване на свой заместник

© Омбудсманът на страната Велислава Делчева ще внесе в парламента искане за назначаване на свой заместник.



В петък се проведе изслушване на трите кандидатки за поста - Деница Димитрова, Марина Кисьова де Хеус и Мария Филипова, като все още не са ясни резултатите от оценяването на петчленната комисия, предаде NOVA.



Народното събрание избра Велислава Делчева преди месец след повече от година без титуляр на поста. След промените в Конституцията, омбудсманът и неговият заместник са сред потенциалните кандидати за служебен премиер.