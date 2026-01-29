С почти 4 промила алкохол в издишания въздух е установен 44 – годишен варненец. Отзовалите се на сигнал за ПТП, на автомагистрала "Черно море“, пътни полицаи проверили водача на лекия автомобил, който е самокатастрофирал в разделителната мантинела.По първоначална информация, шофьорът е загубил управление над колата си и се е ударил в предпазната еластична ограда.По случая е образувано бързо производство.