Войната оставя следи не само на повърхността — нейните отгласи се регистрират дори дълбоко под земята. По време на масирани обстрели сеизмолозите по целия свят регистрират експлозиите като микроземетресения: мощните удари създават вълни, които се разпространяват през земната кора на десетки километри. Подобни ефекти са наблюдавани още по време на Втората световна война, както и по време на подземни ядрени опити, когато изкуствените експлозии буквално "имитират“ естествените трусове. Отговори на въпросите как влияят ракетните удари на сеизмичната активност и кои региони на Украйна са най-застрашени се опитва да намери украинското списаниеПри проучването става ясно, че последствията от ракетните удари могат да засегнат и България.На този фон възниква логичният въпрос: ако взривовете вече карат земята да "се движи“, способни ли са те с времето да променят нейната структура — и дори да повлияят на сеизмичната активност? Основен е и въпросът има ли основания да се говори за нови рискове за Украйна.Както обяснява Юлия Мархел, лидер на всеукраинското младежко движение "Let's Do It Ukraine“, настоящото състояние на околната среда се формира под влиянието на няколко разрушителни фактора, сред които важна роля играят именно сеизмичните вибрации."Постоянната активност на оръжията е способна да наруши крехкото равновесие на земната кора и да провокира допълнителни предизвикателства за екосистемата. Изследването на въздействието на войната върху недрата вече не е теоретичен въпрос, а практическа задача за учените и обществото“, заявява тя.Индуцирана сеизмичност: когато експлозията става спусъкСпециалистите говорят за явлението "индуцирана сеизмичност“ — когато външно въздействие, по-специално експлозия, може да задейства геоложки процеси.При попадане на тежки ракети, като Х-101, "Кинжал“ или "Циркон“, възникват колебания, подобни на слаби земетресения. Тези процеси могат да имат няколко направления на въздействие:активиране на разломи — взривната вълна може да стане спусък за вече напрегнати участъци от кората;деформация на скалните маси — продължителните вибрации отслабват структурата на почвата и предизвикват пропадане;акустичен ефект — звуковите вълни от масивните удари променят плътността на горните слоеве на земята.Става дума преди всичко за локални промени, но тяхното натрупване с времето може да създаде нови рискове.Има ли опасност от пукнатини и свлачища в южната част на Украйна?Еколозите обръщат специално внимание на южните региони на Украйна — областите Одеска и Миколоевска, които се намират в близост до сеизмично активната зона Вранча (високоактивна сеизмична зона на границата между Южните и Източните Карпати в Румъния).В тези райони дори естествените подземни трусове не са рядкост. Теоретично масивните удари могат да се окажат допълнителен фактор, който влияе върху стабилността на почвите.Сред потенциалните последствия са:появата на пукнатини в почвата;разхлабване на пясъчните скални образувания;локални свлачища, особено в крайбрежните зони.Според еколога Владислава Бандура особено уязвими са зоните с високо ниво на подпочвените води, където вибрациите предизвикват разхлабване на пясъците. Това може да доведе до внезапно преместване на цели масиви земя в крайбрежната ивица.Последици за инфраструктурата и екологиятаПостоянните вибрации могат да имат отложен ефект и да повлияят на състоянието на инфраструктурата и природните системи.Сред основните рискове са:увреждане на фундаментите — микропукнатините се натрупват и могат да се проявят с времето;промяна на водните потоци — възможно е нарушаване на работата на подземните водни системи;загуба на плодородието на почвите — изместването на земните пластове нарушава структурата на черноземите.Експертите подчертават: военните действия оставят дълбоки белези по "тялото" на планетата и изучаването на тези процеси ще помогне да се подготвим за предизвикателствата на възстановяването и да се гарантира безопасността на жителите на териториите, изложени на сеизмична активност.Земетресения, които Украйна вече е преживялаВъпреки че Украйна не принадлежи към най-сеизмично активните региони в света, подземните трусове не са рядкост. Най-често техният източник е зоната Вранча — една от най-мощните в Европа. Именно оттам вълните могат да се разпространяват на стотици километри и да достигат до украинските градове.Един от най-ярките примери е земетресението от 1977 г. в Румъния. Тогава подземните трусове се усещат в цяла Украйна, включително и в Киев, пише украинската медия.Силното земетресение е усетено в цяла България и нанася щети, най-вече в селищата край р. Дунав.Най-силно е засегнат гр. Свищов, където са разрушени много промишлени и 355 жилищни сгради, загиват над 130 души.Важно е да се отбележи, че поради спецификата на разпространение, северна и централна България често усещат силно трусовете от Вранча, дори при по-ниска магнитудна стойност.