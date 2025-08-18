Новини
Оперираха младата жена, която пострада в свирепата катастрофа в София
Автор: Цвети Христова 17:33
© Facebook
Днес беше оперирана младата жена, която пострада в тежкото ПТП между лек автомобил и автобус на градския транспорт. Това съобщиха от "Пирогов".

"Травматологичният екип  на доц. Рашков извърши първа от поредица операции, които предстои да премине пациентката. 

Тя остава за интензивно лечение и активен мониторинг в невро реанимацията на университетската болница "Пирогов", добавиха още от столичната болница.




