|Описват щетите след мощната буря, ударила България
Наводнени бяха улици в Лом, Луковит и Плевен и за известно време бяха непроходими заради обилния дъжд. Съобщава се за множество паднали дървета и разрушена инфраструктура.
Десетки заведения на открито е трябвало да събират изпочупен инвентар и оборудване разположено на открито в следствие на силния вятър.
Мъж е пострадал леко в центъра на Плевен, след като пилон на чадър на заведение е паднал върху него, предава БНТ.
Частично бедствено положение е обявено в лясковското село Джулюница след бурята в района, заяви кметът на Община Лясковец Васил Христов.
Ураганен вятър нанесе сериозни щети и в Монтана.
