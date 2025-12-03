Опити за измама с наближаването на въвеждането на еврото в България
©
В последните месеци зачестяват случаи, при които непознати твърдят, че е необходимо да се даде потвърждение за обновяване на сметки и карти с цел превалутиране от лева в евро.
Експертите обаче уточняват, че това е опит за измама – реалното превалутиране ще се извърши автоматично по официалния фиксиран курс.
От УниКредит Булбанк напомнят, че банката никога не би поискала по телефон, имейл или чрез линкове в интернет чувствителни данни като номера на карта, CVC код, ПИН, динамична парола или данни за достъп до онлайн банкиране. Подобни опити за измама могат да се появят и чрез фалшиви сайтове, имитиращи официалния сайт на банката, както и чрез съобщения в социалните мрежи и чат платформи.
Специалистите съветват клиентите да не споделят информация за картите си и да проверяват внимателно дали се намират на официалния сайт на банката, когато извършват транзакции. При съмнение за измама или загуба на карта е важно незабавно да се свържат с Центъра за контакт с клиенти.
За всички, които искат да следят актуалните промени и да се информират за процеса на въвеждане на еврото, банките препоръчват да следят специалните секции на своите сайтове, където се публикува полезна информация и съвети за защита от измами.
Още по темата
/
Костадинов: Ще искаме Радев да свика консултативен съвет по национална сигурност заради бюджета и еврозоната
12:09
Кредитен консултант за влизането на еврото: Хубаво е да останем с малко кеш и да не разчитаме само на кредитните карти
11:31
Пенсионери: За първи път виждаме тази банкнота, магазинерите несъзнателно ще опитат да ни излъжат
30.11
Брокер: Разликата между цените, на които продавачите искат да продадат, и тези, които купувачите са готови да платят, ще намалее
30.11
Съвет към българите: Внасяйте левовете си в банката, не е нужно да ги обменяте в евро на чейндж бюра
29.11
Богомил Николов: Ако имате останали пари в лева, си ги вкарайте в сметката, по-лесно е и ще има по-малко рискове
28.11
При олигопол с четири банки, които държат 80% от кредитите, първото повишение на лихвите, ще доведе до загуба на клиенти
27.11
Още от категорията
/
Интересен празник е днес
08:34
Поражения по градския транспорт и инфраструктурата: Равносметка на Столичния инспекторат след снощния протест
02.12
Калин Стоянов: Истината е очевидна. На уж мирния протест, ПП-ДБ, в комбина с хора около президента Радев, си внедриха групи от провокатори
02.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.