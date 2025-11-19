Оранжев и жълт код са обявени за почти цяла България
Оранжев код за опасно време е в сила за областите: София област, Ловеч, Габрово, Велико Търново, Сливен, Перник, Кюстендил и Благоевград.
Жълт код за потенциално опасно време е в сила за областите: Кърджали, Смолян, Пазарджик, София град, Монтана, Враца, част от Ловеч, Плевен, част от Велико Търново, Русе, Търговище, Разград, Силистра, Добрич, Варна, Шумен, част от Бургас.
Пълната прогноза на НИМХ до края на седмицата вижте тук.
Семейството, разминало се на косъм с шофьора, карал в насрещното на АМ "Тракия": Зад нас имаше автобус и камион!
09:40
Румен Петков: Ако "Лукойл" не беше получил дерогация, България, Румъния и Унгария щяха да бъдат съсипани
18.11
