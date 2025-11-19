Сподели close
Времето в страната ще се задържи облачно с валежи от дъжд, значителни по количество на места в Югозападна, Централна Северна и Североизточна България, както и в южните райони на Източните Родопи. На по-малко места и по-малко по количество ще са валежите в югоизточните, а през деня и в северозападните райони. Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) обяви оражев и жълт код в няколко области у нас за интензивни валежи в сряда (19 ноември). 

Оранжев код за опасно време е в сила за областите: София област, Ловеч, Габрово, Велико Търново, Сливен, Перник, Кюстендил и Благоевград. 

Жълт код за потенциално опасно време е в сила за областите: Кърджали, Смолян, Пазарджик, София град, Монтана, Враца, част от Ловеч, Плевен, част от Велико Търново, Русе, Търговище, Разград, Силистра, Добрич, Варна, Шумен, част от Бургас.

Пълната прогноза на НИМХ до края на седмицата вижте тук.