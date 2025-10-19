ЗАРЕЖДАНЕ...
Организаторите на "Мис Пазарджик 2025" анулираха "купен" вот и отличиха нова носителка на титлата
След подробна проверка обаче е било установено, че част от получените харесвания в онлайн гласуването не са резултат от реална активност, а от т.нар. "купен вот“ – изкуствено увеличаване на броя харесвания чрез недопустими методи.
"За нас е изключително важно всичко, свързано с конкурса, да бъде честно, прозрачно и почтено – както към участничките, така и към всички, които ги подкрепят“, посочват организаторите.
В резултат на проверката, екипът на "Мис Пазарджик“ е взел решение титлата "Лице на публиката 2025“ да бъде присъдена на участничката, класирала се втора по брой реални харесвания, тъй като именно нейният резултат отразява коректен и автентичен вот.
Организаторите благодарят на всички зрители и участници за проявеното разбиране и подчертават, че вярват в честната надпревара и добрия дух на конкурса.
