Организират масова хореография за протеста срещу властта тази вечер
След първоначалното недоволство срещу Бюджет 2026, искането на този протест прерасна в искане на оставка на правителството.
От "Активни политики" организират специална хореография за протеста. Тя ще може да се реализира във всяка точка на света, където има протест.
За целата, всеки желаещ да се включи трябва да има червен картон, папка, флаер или предмет в квадратна форма в червен цвят, за да може да го вдигне високо в точния момент.
Моментът, който от "Активни политики" посочват е 20:09 часа.
