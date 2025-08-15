ЗАРЕЖДАНЕ...
|Орлите остават, горите изчезват: Притеснителни данни за малкия креслив орел у нас
Те информират, че нова научна публикация на водещи родни експерти по вида представя резултати от 10-годишно изследване на гнездовите показатели на популацията на малкия креслив орел в България.
"На база данни, събрани в периода 2015–2024 г. от 479 наблюдавани територии, се установява липса на дългосрочна тенденция за промяна в продуктивността, успеха на размножаване или честотата на гнездене. Въпреки това, делът на заетите територии показва лек спад във времето, като най-силно той е изразен в Сакар. Причините за това най-вече са бързите и мащабни промени в ландшафта – превръщане на пасища в интензивни земеделски площи, премахване на храстова растителност, засушавания и големи горски пожари", обясняват от БДЗП.
