Още два антибиотика ще реимбурсира НЗОК за деца

© НЗОК започна процедури за допълване на списъка с безплатни антибиотици за деца. Това каза управителят на Националната здравноосигурителна каса доц. д-р Петко Стефановски пред представители на медии, предаде "Фокус".



Здравната каса е започнала нови процедури за допълване на списъка с безплатни антибиотици за деца до 7-годишна възраст, процедура е в ход и за два антивирусни лекарствени продукта и два антибиотика.



Антибиотиците са с активна съставка Ципрофлоксацин, Цефуроксим и Инозин.



Доц. Стефановски уточни, че процедурата е задействана тази седмица и предстои Националния център за цени и реимбурсиране да ги включи в Позитивния лекарствен списък.