|Още два антибиотика ще реимбурсира НЗОК за деца
Здравната каса е започнала нови процедури за допълване на списъка с безплатни антибиотици за деца до 7-годишна възраст, процедура е в ход и за два антивирусни лекарствени продукта и два антибиотика.
Антибиотиците са с активна съставка Ципрофлоксацин, Цефуроксим и Инозин.
Доц. Стефановски уточни, че процедурата е задействана тази седмица и предстои Националния център за цени и реимбурсиране да ги включи в Позитивния лекарствен списък.
