Îùå åäèí ÷îâåê ñ êîðîíàâèðóñ ïî÷èíà ó íàñ

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Ñòàâà âúïðîñ çà 17-ÿ çàðàçåí ñúñ çàáîëÿâàíåòî â îáëàñòòà. Òîé áå ðîäîì îò Ïàâëèêåíè è å ïðèåò â òúðíîâñêàòà áîëíèöà ñ ïåðèòîíèò íà 12 àïðèë. Ñòðàäàë å è îò àðòåðèàëíà õèïåðòîíèÿ, íåèíñóëèíîçàâèñèì äèàáåò è å áèë â ñúñòîÿíèå ñëåä ïðåêàðàí ìîçú÷åí èíñóëò.
Êúì äíåøíà äàòà â ðåãèîíà èìà îáùî 882 êàðàíòèíèðàíè ëèöà, êàòî òåçè ñ èçòåêëî çàäúëæåíèå äà ñòîÿò âêúùè ñà 2434.
Äèàãíîñòèöèðàíè ñ COVID–19 ñà îáùî 23-ìà. ×åòèðèìà îò òÿõ ñà èçëåêóâàíè è ñà ïîä êàðàíòèíà çà 28 äíè. Ïîñòàâåíè ïîä äîìàøíà èçîëàöèÿ çà ñúùèÿ ïåðèîä îò âðåìå ñà äðóãè äåâåòèìà äóøè. Õîñïèòàëèçèðàíèòå ïàöèåíòè ñà îñåì, à ñìúðòíèòå ñëó÷àè – äâà.
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15:51 / 05.05.2020
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15:03 / 05.05.2020
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14:47 / 05.05.2020
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14:26 / 05.05.2020
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13:54 / 05.05.2020
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13:55 / 05.05.2020
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09:47 / 05.05.2020
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08:41 / 04.05.2020
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10:38 / 04.05.2020
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