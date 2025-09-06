Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Още едно дете е било свидетел на побоя над полицейския шеф
Автор: Екип Burgas24.bg 12:52Коментари (2)102
©
Известно е, че четирима души на 15 и 19 години бяха задържани за нападението на директора на ОДМВР-Русе ст. комисар Николай Кожухаров.

Още едно невръстно дете е било свидетел на побоя в центъра на Русе, при който пострада директорът на ОД на МВР - Русе. Става дума за сина за 6-годишния син на съседа на Кожухаров Георги Димитров, който първи направил забележка за опасното шофиране на задържаните младежи. Това стана ясно в съдебната зала, където прокуратурата иска постоянен арест на 4-мата обвинени. 

Първи пред съда по искане на Окръжната прокуратура в Русе се изправи Жулиен Кязимов, който е роден през 2006 г. и е студент в Русенския университет "Ангел Кънчев". 

Според защитата на Кязимов видеозаписите от камерите, заснели побоя, били неясни и от тях не ставало ясно кой е нанесъл удари върху Кожухаров.

Адвокатката на 19-годишния младеж -  Сияна Великова, заяви, че Кожухаров се е легитимирал едва след приключване на свадата. Инцидентът бил предизвикан от съседа на полицейския началник Георги Димитров, който според адвокатката застанал пред колата на 4-мата, така че тя да не може да тръгне, предава NOVA.



Още по темата: общо новини по темата: 12
05.09.2025 »
05.09.2025 »
05.09.2025 »
05.09.2025 »
05.09.2025 »
05.09.2025 »
предишна страница [ 1/2 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
+1
 
 
Тази адвокатка също трябва да се задържи и вкара в ареста за подбудителство. Нека там философства за това кога се е легитимирал шефът на МВР Русе!
+2
 
 
Какво значение има дали е полицай,лекар или шлосер?Има побой с тежка телесна повреда и то в присъствието на деца, демек с особена дързост.Това ,че е изтеглил късата клечка и е пребил полицай, ще го усети като отношение в затвора и като любовница на някоя черна пантера с дълга опашка.Адвокатката ако иска ,да го замести
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Национални новини:
Вицепрезидентът: Съединението е взривът на нашето българско съзна...
09:27 / 06.09.2025
Лъчезар Богданов: За 2027 г. вече има заложено вдигане на осигуро...
09:28 / 06.09.2025
Бойко Борисов: Разделението винаги ни прави по-слаби, а общата во...
09:28 / 06.09.2025
Честит празник, българи!
09:28 / 06.09.2025
НЗОК с рекорден ръст на разходите
23:03 / 05.09.2025
Автомобил се заби в бензиностанция в София
23:04 / 05.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Нови правила и задължения за пешеходците влизат в сила от 7 септември
14:31 / 04.09.2025
Кичка Бодурова си купи апартамент в Бургас
09:23 / 04.09.2025
Миглена Ангелова: Обещала съм си, че няма да се женя повече
17:31 / 04.09.2025
Жална ни майка на всички нормални българи, населяващи територията България
12:20 / 05.09.2025
Сашка Васева: Продължавам да се боря, но ще се справя
12:51 / 05.09.2025
Вили свали рекордните 59 кг
23:04 / 05.09.2025
Борят се за живота на шофьор, катастрофирал край Брястовец
12:55 / 04.09.2025
Актуални теми
Лято 2025
Трима загинаха, след като кола се заби в заведение в Разград
131 години от Съединението на България
Шеф на МВР е в тежко състояние след побой
Български тенис
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: