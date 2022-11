Още едно знаково лице напусна партията на Слави Трифонов

© Бившият народен представител Андрей Михайлов обяви, че напуска "Има такъв народ". Той написа във Фейсбук профила си, че ще продължи да има обществена позиция и да пише по политически въпроси.



Уважаеми приятели,



Вече не съм член на политическа партия ИТН. Винаги съм подхождал професионално и винаги съм се стремял да реализирам именно реформите в съдебната власт, така работих в три поредни парламента. Научих много и придобих наистина безценен опит в законодателната работа, но и в отношенията в политическото (бурно) море в последните две години. Бях председател на Правна комисия в 46-то Народно събрание и председател на делегацията в НАТО – видях и хубавата (колкото и малка да е тя) и лошата страна на нашата вътрешна и външна политика в турбулентни времена. Устоях на изкушения и изтърпях упреци, не търсете тук скандал – има само тъга. Ще ви разкажа нещо от зората на ИТН – преди повече от четири години се събирахме с колеги и часове наред обсъждахме политически и юридически подходи, реформи, подготвяхме програма и законодателни предложения.



Само в сектор "Правосъдие“ програмата беше над 100 страници. Днес няма кой да напише подобно нещо, а по-тъжното е, че няма кой да го прочете! Именно хората са същността на една идея, без хора тя е само лозунг. Във всички интервюта и публични изказвания съм посочвал, че професионалният и експертен подход, съчетан с диалог е формулата, която може да ни изтегли от безизходицата.



Ще продължавам да имам обществена позиция, ще продължавам да пиша по политически въпроси. Благодаря на всички избиратели за това, че толкова пъти излизаха и гласуваха и моля за прошка, но и се гордея с това, че запазих професионален, честен подход и мога да погледна всеки от вас в очите без срам.



Днес си мечтая за повече експертен подход (не само юридически), който толкова ни липсва. Накрая, за да завърша с позитивно настроение, ще си позволя да цитирам Джон Ленън с думи от песента Imagine:



You may say I'm a dreamer



But I'm not the only one



I hope someday you'll join us



Припомняме, че през юли тази година от ИТН се отцепиха членове, сред които бе и бившият министър на спорта Радостин Василев, който се присъедини към "Продължаваме промяната".