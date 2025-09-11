ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Още на шест отсечки ще следят за средна скорост
Отсечките от АМ "Марица“, на които ще се прилага контрол на средна скорост, са публикувани на интернет страницата на Националното тол управление. Данните в списъка се актуализират с всяка нова отсечка, преминала задължителна първоначална проверка от Българския институт по метрология. Той съдържа информация за пътя, началната и крайната точка на участъка, както и връзка към карта с точното му местоположение.
Всички сертифицирани до момента от Българския институт по метрология отсечки са:
- АМ "Тракия“: Вакарел – Ихтиман; Ихтиман – Вакарел; Цалапица – Радиново; Радиново – Цалапица.
- АМ "Струма“: Сандански – Дамяница; Дамяница – Сандански; Българчево – Покровник; Покровник – Българчево.
- АМ "Хемус“: Девня – Игнатиево; Игнатиево – Девня; Белокопитово – Каспичан. Каспичан – Белокопитово.
- АМ "Марица“ (А4): Любимец – Момково; Момково – Любимец; Момково – Свиленград; Свиленград – Момково; Харманли – Любимец; Любимец – Харманли.
- Северна скоростна тангента: Илиянци – Чепинци; Чепинци – Илиянци.
- I-1: Слатино – Кочериново; Кочериново – Слатино.
- I-2: Струйно – Шумен; Шумен – Струйно.
- I-3: Долни Дъбник – Телиш; Телиш – Долни Дъбник.
I-4: Български извор – Сопот; Сопот – Български извор.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 26
|предишна страница [ 1/5 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Пазарен нонсенс: Стоките в големите хранителни вериги по-скъпи от...
20:20 / 11.09.2025
Едва на 41 години почина Петър Мойнов
16:39 / 11.09.2025
Доган с нов политически проект: За мен какви ли не приказки се но...
16:35 / 11.09.2025
От академичното гребане до "амигуруми": историята на Галина и мал...
16:07 / 11.09.2025
Хампарцумян: Хората да не се заблуждават, че членството в еврозон...
16:02 / 11.09.2025
Общопрактикуващ лекар: Няма къде да запишете детето си в момента....
16:54 / 11.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Джизъса за новата си: Тя е непоносима
08:34 / 09.09.2025
Мария Бакалова: Обичам те, обичам те, обичам те
16:42 / 10.09.2025
"Вайбър" добавя нова функция
13:34 / 09.09.2025
Водещ на новините по NOVA отбеляза важен юбилей
17:13 / 10.09.2025
Миглена Ангелова: Лекарите станаха бизнесмени и писари
12:57 / 09.09.2025
От днес затварят бургаска улица за два месеца
05:15 / 09.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета