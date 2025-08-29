Новини
Осигуриха превоз за пътниците от бързия влак от Бургас за София
Автор: Цвети Христова 11:53Коментари (0)33
© Sofia24.bg
Снимката е архивна
След инцидента с дерайлирането на първия вагон от бърз влак № 8610 от Бургас за София в района на гара Калитиново, към момента се предприемат всички необходими действия за осигуряване на безопасността и придвижването на пътниците до крайната им дестинация.

От мястото на инцидента до жп гара Калитиново пътниците бяха превозени с микробуси, съобщиха от БДЖ. На гара Калитиново бяха осигурени два автобуса, които вече превозват пътниците към гара Пловдив. Оттам те ще продължат за София с влак по направлението. Ще бъде осигурена връзка с влак № 1622 от Пловдив, който заминава в 13:25 ч.

Движението на пътническите влакове в участъка Стара Загора - Калитиново се осъществява с намалена скорост само по единия път, откъдето е осигурена пропускателна способност. Движението на товарните влакове ще бъде преустановено до изтегляне на дерайлиралия вагон.

На всички пътници е раздадена вода. На място са екипи на железопътния превозвач и на НКЖИ, които оказват съдействие и предоставят информация.



