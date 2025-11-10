Фонд "Социална закрила“ на Министерството на труда и социалната политика ще финансира общински проекти за модернизиране на домашния социален патронаж. Местните власти могат да кандидатстват за обновяване на оборудването и обзавеждането, финансирането за което е до 45 000 лв., или за подкрепа до 72 000 лв. за строително-монтажни работи.Общият бюджет е 2.5 млн. лв. За да кандидатстват общините трябва да управляват сами, със собствен ресурс, услугата, съобщават от МТСП.Домашният социален патронаж е местна услуга, насочена към възрастни хора, нуждаещи се от подкрепа – с ниски доходи, трудно подвижни, със затруднения в самообслужването. Освен приготвяне и доставка на топла храна до домовете на хората, в повечето случаи чрез Патронажа се осигурява и допълнителна подкрепа за потребители. Най-често те получават помощ за почистване в дома, закупуване на лекарства и хранителни продукти със собствени средства, съдействие при използването на административни услуги, за достъп до здравеопазване.Като част от дейността на социалния патронаж в някои общини за ползвателите се организират и посещения на културни събития, екскурзии и други дейности за социализация и интеграция. В много общини чрез Домашния социален патронаж се приготвя и топлият обяд, финансиран по Програма "Храни и основно материално подпомагане“.Със закупените по проектите съвременни и енергоспестяващи електроуреди за готвене и съхранение на храната, както и с извършените ремонтни дейности, се повишава не само качеството на приготвените ястия, но и работната среда. Така, благодарение на финансирането по Фонд "Социална закрила“, хората получават по-здравословна и балансирана храна и се облекчава работата на персонала. Намалява се и себестойността на храната, което е предпоставка за ограничаване на разходите и запазване на таксите в социално поносими за хората размери.