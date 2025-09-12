Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Оставиха Благомир Коцев в ареста!
Автор: Вилислава Ветренска 16:47Коментари (0)110
© Булфото
Съдът остави кмета на Варна Благомир Коцев в ареста.

СГС не уважи искането на защитата му за изменение на мярката му за неотклонение "задържане под стража“ и го остави в ареста. Определението не е окончателно и подлежи на обжалване. Срокът за обжалване е 3 дни.

Заедно с Коцев в ареста вече втори месец са общинските съветници от "Продължаваме промяната" Йордан Кетелиев и Николай Стефанов.

Неочаквани събития белязаха днешното заседание на делото срещу варненския кмет Благомир Коцев. Обвинението е представило нов свидетел - това е наскоро освободения от пост зам.-кмет на морската столица, Христо Рафаилов. Неговите думи са потвърдени от втори свидетел - неговата секретарка.

Припомняме, че Рафаилов внезапно напусна поста, който заемаше на 29 август, като причина той посочи здравословен проблем. 

Повече четете тук.




Още по темата: общо новини по темата: 50
12.09.2025 Доведоха Благомир Коцев в съда, единственият му коментар: Варненци ме
чакат!
12.09.2025 Коцев и Барбутов се изправят пред съда днес
05.09.2025 Борисов: Ако имам малко власт, бих бил много щастлив, Коцев да бъде
освободен
04.09.2025 Поканиха Борисов на протест
29.07.2025 Асен Василев: Направих това, което заявих!
28.07.2025 Анализатор: Протестите нямат потенциал да повлияят на управляващите, но променят политическата картина
предишна страница [ 1/9 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Калин Стоянов: Наско Атанасов, който често определя президента Ра...
15:16 / 12.09.2025
Близо 7000 амбулантни търговци са предупредени
15:15 / 12.09.2025
Meteo Balkans: Времето на 15 септември ще се определя от преминав...
15:15 / 12.09.2025
Неприятности за шофьора, който уби двама в ПТП край Градец
14:33 / 12.09.2025
ПП-ДБ внесе петия вот на недоверие към кабинета
14:07 / 12.09.2025
Хотелите у нас с добри приходи през юли
13:57 / 12.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Водещ на новините по NOVA отбеляза важен юбилей
17:13 / 10.09.2025
Художникът, осмелил се да увековечи примата върху стена: В цяла България никъде не съм виждала портрет на Лили Иванова
21:21 / 10.09.2025
Мария Бакалова: Обичам те, обичам те, обичам те
16:42 / 10.09.2025
Иван Звездев вече не е готвач
16:38 / 11.09.2025
Бащата на Никола от катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Това е абсурд!
08:34 / 10.09.2025
Важно от "Бургасбус"
16:28 / 11.09.2025
Замесиха областния управител на Бургас в имотна измама
11:10 / 10.09.2025
Актуални теми
Простреляха близък съюзник на Доналд Тръмп
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Арестуваха кмета на Варна
Първи учебен ден 2009
51-ото Народно събрание
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: