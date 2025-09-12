ЗАРЕЖДАНЕ...
|Оставиха Благомир Коцев в ареста!
СГС не уважи искането на защитата му за изменение на мярката му за неотклонение "задържане под стража“ и го остави в ареста. Определението не е окончателно и подлежи на обжалване. Срокът за обжалване е 3 дни.
Заедно с Коцев в ареста вече втори месец са общинските съветници от "Продължаваме промяната" Йордан Кетелиев и Николай Стефанов.
Неочаквани събития белязаха днешното заседание на делото срещу варненския кмет Благомир Коцев. Обвинението е представило нов свидетел - това е наскоро освободения от пост зам.-кмет на морската столица, Христо Рафаилов. Неговите думи са потвърдени от втори свидетел - неговата секретарка.
Припомняме, че Рафаилов внезапно напусна поста, който заемаше на 29 август, като причина той посочи здравословен проблем.
Повече четете тук.
