Оставиха в ареста двамата служители на ДАИ, взели подкуп от екипа на Роби Уилямс
Съдът прие, че има достатъчно доказателства, от които може да се направи извод, че двамата са извършили престъпленията.
Чуждестранните граждани са били заблудени от проверяващите, че ако не дадат пари ще бъдат задържани, което е проява на висока степен на цинизъм. Съдът мотивира решението си и с това, че деянието е обществено опасно, независимо че не е голяма поисканата сума.
Доказателствата към момента сочат, че вероятно този начин на работа не е бил инцидентен за обвиняемите, което ги характеризира като личности с висока степен на обществена опасност. По делото все още няма доказателства, че са отстранени от работа, заради което съдът прие, че биха могли да извършат престъпления.
Определението не е окончателно и подлежи на жалба или протест пред САС.
