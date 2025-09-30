Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Оставиха в ареста двамата служители на ДАИ, взели подкуп от екипа на Роби Уилямс
Автор: Ваня Кузманова 20:13Коментари (0)133
©
Софийският градски съд определи мярка "Задържане под стража" спрямо двамата служители на автомобилната инспекция, обвинени за взимане на подкуп от шофьори на камиони, превозващи техника за концерта на Роби Уилямс в София.

Съдът прие, че има достатъчно доказателства, от които може да се направи извод, че двамата са извършили престъпленията.  

Чуждестранните граждани са били заблудени от проверяващите, че ако не дадат пари ще бъдат задържани, което е проява на висока степен на цинизъм. Съдът мотивира решението си и с това, че деянието е обществено опасно, независимо че не е голяма поисканата сума.

Доказателствата към момента сочат, че вероятно този начин на работа не е бил инцидентен за обвиняемите, което ги характеризира като личности с висока степен на обществена опасност. По делото все още няма доказателства, че са отстранени от работа, заради което съдът прие, че биха могли да извършат престъпления.

Определението не е окончателно и подлежи на жалба или протест пред САС.



Още по темата: общо новини по темата: 10
30.09.2025 »
30.09.2025 »
30.09.2025 »
30.09.2025 »
30.09.2025 »
29.09.2025 »
предишна страница [ 1/2 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Жечо Станков: Добивът на въглища може да се увеличи поне с 20%
17:36 / 30.09.2025
МВнР: България приветства плана на Тръмп за мир в Газа
16:59 / 30.09.2025
Работодатели: Изчисленията са, че "само" 450 хиляди получават мин...
16:19 / 30.09.2025
Съдът оправда изцяло Константин Сулев, разследвал Пепи Еврото
16:15 / 30.09.2025
Една част от българските пенсионери имат срок, в който да подадат...
16:36 / 30.09.2025
Брутният външен дълг на България достигна близо 54 млрд. лева
16:12 / 30.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Актуални теми
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Ремонти на АМ "Тракия" септември - ноември
Вдигане на тежести - състезания и подготовка
Младеж потроши куп хора и ги прати в болница след меле с АТВ в Слънчев бряг
Световно първенство по волейбол за мъже 2025
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: