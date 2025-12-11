Западни медии катопоставиха на челни места новината за оставката на кабинета "Желязков".Премиерът на България Росен Желязков подаде оставка в четвъртък, след като десетки хиляди българи се присъединиха към протести в цялата страна предната вечер, настоявайки правителството да се оттегли заради обвинения в широко разпространена корупция, пишат The Guardian и Reuters.Желязков обяви оставката си в изявление минути преди парламентът да гласува вот на недоверие, отбелязва"Чуваме гласа на гражданите, трябва да се издигнем на нивото на исканията. И млади, и стари издигнаха глас в подкрепа на оставката. Тази гражданска позиция трябва да бъде насърчавана“, каза Желязков, обявявайки оставката на кабинета си на извънредно заседание в Народното събрание."Въпреки това, предстои предизвикателство, протестите трябва да покажат какъв трябва да бъде профилът на правителството от този момент нататък“, добави той."Гражданите трябва да изискват това от лидерите на протеста, това е призив за управление, което надгражда постиженията на предишните, но чрез добър преход.“В сряда в София протестиращи се събраха на централен площад близо до сградите на парламента, правителството и президентството.Според съобщенията, протестиращите са използвали лазери, за да проектират думите "Оставка“, "Мафията вън“ и "За честни избори“ върху сградата на парламента.Според медийни оценки, базирани на записи от дронове, броят на демонстрантите е над 100 000, като някои доклади твърдят, че в българската столица са се събрали до 150 000 души.Студенти от софийските университети се присъединиха към митингите, които според организаторите надминаха протестите от миналата седмица, които привлякоха над 50 000 души."Истинската движеща сила зад демонстрациите бе по-широкото недоволство от самото правителство. Това, което започна като икономически проблем, бързо прерасна в национално движение, призоваващо за отчетност, прозрачност и ново лидерство", пише европейската редакция на Politico.Допълнителни протести се проведоха в повече от 25 големи града в цяла България, включително Пловдив, Варна, Велико Търново и Разград.В Пловдив няколко хиляди души се събраха на площад "Съединение“, развявайки големи български знамена и издигайки антиправителствени плакати.Протест се проведе и в Бургас, където близо 10 000 души се събраха пред сградата на общината и представиха исканията си със скечове и видеоклипове, прожектирани на видеостена.Българи в чужбина също се събраха в сряда, като демонстрации се проведоха в Брюксел, Лондон, Берлин, Виена, Цюрих и Ню Йорк.