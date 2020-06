Осъдиха пловдивчанин, нарекъл катаджия "джендър“ във Фейсбук

© Plovdiv24.bg Пловдивчанин беше наказан да плати 1800 лева за това, че нарекъл служител на КАТ "джендър“ във фейсбук групата "I see you KAT“, предаде репортер на Plovdiv24.bg. Освен това мъжът ще плаща и 817 лева разноски по делото.



Той бил спрян за проверка от въпросния служител на реда на 19 ноември 2018 година, докато карал колата си по Асеновградско шосе. Тъй като не бил включил фаровете си, униформеният му написал акт, като преди това се легитимирал.



Издаването на акта афектирало подсъдимия, който започнал да снима с телефона си служебния автомобил и да се заканва с думите "вие ще видите сега“. По-късно същия ден влязъл в мрежата "I see you KAT“ от профила си V. N. и публикувал заснетата от него снимка на патрулния автомобил, като направил следните коментари:



"Джендъри на колелото на Асеновградско. Единия е меко казано джендър, полицая Т. Т., който се представя за полицай, ама законите малко не ги знае, ама... простено му е затова, но не и за това, че ме заплашваше… той даже е в групата, нека гледа сладура му със сладура, дано не се засичаме в кабинета ми… иначе силно се надявам да се видим в съдебна зала с него, доста нагъл и прост служител…“.



Още същият ден публикацията била забелязана от други полицаи, които веднага звъннали на униформения, за да му кажат. Той веднага отворил Фейсбук, за да се увери сам. След като прочел текста се почувствал силно унизен, огорчен и обезчестен. Колегите му също реагирали подигравателно, като започнали закачки и подмятания.



Огорченият мъж подал жалба в съда за клевета и така започнало делото. Пред съда нарушителят отрекъл да е писал поста в интернет, както и профилът да е негов. Според магистратите, обаче, има много доказателства, които сочат, че именно той е написал съобщението.



Затова наложили и солената глоба от 1800 лева. Подсъдимият може да обжалва пред окръжния съд.