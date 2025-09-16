Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Осъдиха роден футболен президент на седем години затвор
Автор: Екип Burgas24.bg 23:11 / 16.09.2025Коментари (0)109
© Sportal
Бившият президент на Марек (Дупница) Цветан Видински е осъден на 7 години затвор. Той е признат за ръководител на организирана престъпна група (ОПГ), пише в. "Струма".

Публикуваме цялото съобщение без редакторска намеса:

"С присъда, Окръжен съд Кюстендил признава подсъдимия Цветан Видински за виновен в това, че за времето от около средата на месец 08.2020 г. до 31.05.2022г. на територията на страната е ръководил организирана престъпна група – по смисъла на чл.93, т.20 от НК, представляваща структурирано трайно сдружение на три или повече лица с цел да вършат съгласувано в страната престъпления, за които е предвидено наказание лишаване от свобода повече от три години, с участници: Р. М., Д. Д. и Б. Л., като групата е създадена с користна цел и с цел да извършва престъпления по чл. 234, ал. 1 от НК / за разпространение и държане на акцизни стоки без бандерол – тютюневи изделия /, поради което го осъжда на "лишаване от свобода“ в размер на 7 години, като го оправдава по повдигнатото обвинение, че групата е действала за времето от началото на м.януари 2019 г. до средата на м.08.2020 г.

Съдът признава подсъдимия Цветан Видински за виновен в това, че на 31.05.2022г. в мазе, находящо се в гр. Дупница, е държал акцизни стоки- тютюневи изделия без бандерол, когато такъв се изисква по закон, а именно: стекове цигари, с обща стойност 4740 лева и е разпространил по същото време и място акцизни стоки без бандерол – тютюневи изделия, на стойност 1650 лева, като общата стойност на тютюневите изделия е 6 390 лева и деянието е немаловажен случай, поради което го осъжда на "лишаване от свобода“ за срок от 2 години и "глоба“ в двукратния размер на разпространяваните стоки в размер на 12 780 лева, както го "Лишава от право да осъществява търговска дейност с акцизни стоки“ за срок от 3 години, като го оправдава по обвинението по чл. 26, ал. 1 от НК.

На основание чл. 23, ал.1 НК, Окръжен съд Кюстендил, под председателството на съдия Пенка Братанова определя едно общо наказание – "лишаване от свобода“ за срок от 7 години, при първоначален режим за изтърпяване на наказанието "строг“.

Окръжен съд Кюстендил признава подсъдимия Р. М. за виновен в това, за това, че: 1/ за времето от около средата на м.08.2020 г. до 31.05.2022 г. на територията на страната е участвал в организирана престъпна група – по смисъла на чл.93, т.20 от НК, ръководена от Видински, като групата е създадена с користна цел и с цел да извършва престъпления по чл. 234, ал.1 от НК, поради което го осъжда на "лишаване от свобода“ в размер на 5 години, като го оправдава по повдигнатото обвинение, че групата е действала за времето от началото на м.януари 2019 г. до средата на м.08.2020 г.

Съдът признава подсъдимия Р. М. за виновен в това, че на 31.05.2022 г. в гараж, находящ се в гр. Дупница, ползван от него, е държал акцизни стоки- тютюневи изделия без бандерол, когато такъв се изисква съгласно закона, а именно: 870 броя стекове с цигари, на стойност 65 250 лева, с дължим акциз 35 278,50 лева, като случаят не е маловажен и предметът на престъплението е в големи размери, поради което го осъжда на "лишаване от свобода“ за срок от 3 години, както и го "Лишава от право да осъществява търговска дейност с акцизни стоки за срок от 3 години“.

На основание чл. 23, ал. 1 НК, определя общо наказание "лишаване от свобода“ за срок от 5 години, при първоначален режим за изтърпяване на наказанието "общ“.

Присъдата може да се протестира, съответно обжалва пред Софийски апелативен съд в 15-дневен срок, считано от днес".








Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Синът на Отец Иван разкри причината за смъртта му
22:13 / 16.09.2025
Разбра се кой е човекът, карал размазаната кола на "Ботевградско ...
22:12 / 16.09.2025
Има между 40 и 100% надценка на основни хранителни продукти в Бъл...
20:53 / 16.09.2025
До 5 години затвор, ако притежавате райски газ
19:33 / 16.09.2025
БНБ с промени заради въвеждането на еврото в България
19:17 / 16.09.2025
Експерт: Едно от ключовите правила е да не се харчи повече, откол...
17:28 / 16.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Служителите на летището в Бургас излизат на протест
09:46 / 16.09.2025
Нови правила за всички, които приготвят домашна ракия и вино
10:26 / 16.09.2025
Кметът на Бургас откри нов корпус и учебната година в кв. "Победа"
10:50 / 15.09.2025
Марти, който бе пометен от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от реанимация
17:20 / 16.09.2025
Ето къде няма да има вода днес в Бургас
09:19 / 16.09.2025
Мария Илиева стигнала 100 кг
13:02 / 15.09.2025
Загиналият при тежката катастрофа в София е на 48 г., карал с 218 км/ч.
16:34 / 15.09.2025
Актуални теми
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Простреляха близък съюзник на Доналд Тръмп
Зверска катастрофа на "Ботевградско шосе"
Поскъпване на хранителните продукти
Опасен ли е популярният сред младежите в България райски газ?
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: