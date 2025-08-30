ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|От 01.01.2026 г. предстои голяма промяна за заемите на всички българи
Няма да се допуска въвеждането на еврото да се използва като условие за предоговаряне на клаузи по вече сключени договори между банките и техните клиенти или като основание за други подобни действия от страна на банките по отношение на техните клиенти, които биха ги поставили в по-неблагоприятна финансова позиция спрямо позицията им преди превалутирането.
Това ще важи и за небанковите финансови институции, които предоставят кредити на клиенти.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1221
|предишна страница [ 1/204 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
За първи път повече българи бягат от Германия, отколкото заминава...
17:16 / 30.08.2025
Морски кмет: Това е един от най-силните сезони за последните десе...
17:08 / 30.08.2025
Прокуратурата поиска постоянен арест за Паскал, адвокатът му: Ням...
17:07 / 30.08.2025
Всяка година ракът отнема живота на почти 19 хиляди българи – стр...
16:15 / 30.08.2025
Румен Радев: Извършва се голяма чистка в ДАНС
16:15 / 30.08.2025
Киселова: Приоритетите на правителството са три
12:21 / 30.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Госпожица попречи на турист да си плати сметката в созополски бар
09:15 / 28.08.2025
Жена пострада след инцидент в автобус на градския транспорт в Бургас
08:54 / 29.08.2025
Смърт на плажа в Слънчев бряг
09:18 / 29.08.2025
Автомобил блъсна 4-годишно дете в Бургас
19:55 / 29.08.2025
Бургас в топ класацията по нови жилища
09:22 / 28.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета