От 01.01.2026 г. предстои голяма промяна за заемите на всички българи
Автор: Вилислава Ветренска 20:00Коментари (0)0
От 1 януари 2026 г. всички заеми, първоначално отпуснати в левове, или заеми с валутна клауза в евро, ще се считат за заеми в евро. Това обясняват от БНБ.

Няма да се допуска въвеждането на еврото да се използва като условие за предоговаряне на клаузи по вече сключени договори между банките и техните клиенти или като основание за други подобни действия от страна на банките по отношение на техните клиенти, които биха ги поставили в по-неблагоприятна финансова позиция спрямо позицията им преди превалутирането.

Това ще важи и за небанковите финансови институции, които предоставят кредити на клиенти.



