|От 12 септември Vivacom ще приема предварителни поръчки за новата iPhone 17 серия
Моделите ще се предлагат за предварителна поръчка след 15:00 часа на 12 септември онлайн на www.vivacom.bg.
Vivacom предлага невероятни оферти за iPhone Air, най-тънкия iPhone, правен някога. Надстройте сега, за да изпитате неговия невероятно тънък и лек дизайн, който е по-издръжлив от всеки предишен модел, с усъвършенствани системи от камери отпред и отзад, фантастичен живот на батерията за цял ден и удобна активация само с eSIM. Посетете vivacom.bg, за да научите повече.
Смартфоните iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max се отличават с поразителен нов дизайн, задвижван от чипа A19 Pro, който отключва най-добрите досега производителност, усъвършенствани системи от камери и живот на батерията в iPhone.
iPhone 17 разполага с иновативната предна камера Center Stage, по-голям и по-ярък нов дисплей с до 120Hz и чипа A19 за подобрена производителност.
Vivacom ще предлага и безжични слушалки AirPods Pro 3, с нов дизайн и невероятно качество на звука, Live Translation (превод в реално време) без ръце, изключително пасване и стабилност в ухото, отчитане на сърдечния ритъм по време на тренировки и удължен живот на батерията. Повече информация на vivacom.bg.
