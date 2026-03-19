От "Антиспекула" със сериозно обвинение към БНБ
Според платформата за контрол на цените, в началото на месец януари, когато "закръглянето нагоре и превалутирането "1 лев = 1 евро"" са се вихрили с пълна сила, БНБ е решила да увеличи цените на колекционерските български банкноти с между 21% и 95%.
Проверка в сайта на БНБ както и в стари негови архиви се вижда, че и наличностите на въпросните банкноти, с които разполага банката, са почти непроменени между декември и януари.
"Просто някой е решил, че след еврото защо не и централната банка да вдигне цените" – коментираха от "Антиспекула".
"Разбира се, това е в очевиден разрез със Закона за въвеждане на еврото поради липсата на ясна икономическа обосновка. От "Антиспекула" подадохме сигнал до Комисията за защита на потребителите, която да извърши проверка и да санкционира БНБ при открити нарушения на закона" – категорични бяха те.
Енергийната комисия каза "не" на идеята на Трайков да извади от БЕХ – "Марица-изток" и ТЕЦ "Марица изток 2"
22:21
Радев: Създадохме "Прогресивна България" като мощна политическа алтернатива, която да върне доверието на българите
19:54
