Без вечеря на свещи в скъп ресторант, без помпозност, а само сред приятели...Едно момче поиска ръката на едно момиче на най-знаковото място в Благоевград.



Младите хора носеха българският трибагреник, а бъдещото семейство си даде обещание пред Кръста.



Толкова е истинско и трогателно! Впечатлява ни обаче, защото повечето заветни "да" се казват по традициите на запада. Момичетата имат "моминска вечер", момчетата "ергенска". От ритуалите изключихме тъпаните и гайдите, хората, но включихме свалянето на жартиер със зъби...



Да са щастливи тези двама млади благоевградчини и дано кръстят детето си в църква, а не с балони.



