|От "Четири лапи" съобщиха за рискови тенденции в обявите за продажба на кучета в социалните мрежи и как те да бъдат разпознати
По случай празника, фондацията съвместно с летище "Васил Левски“, София, организира специална инициатива, която подчертава колко важна е връзката между хората и техните четириноги приятели и как грижата за тях е неразделна част от отговорното пътуване.
Пухкавост, големи уши, необичаен цвят на козината – социалните медии са препълнени със съмнителни продавачи, които предлагат "сладки“ или "специално изглеждащи“ кученца за продажба. Но този "привлекателен“ външен вид има висока цена за животните: Здравословни проблеми за цял живот. Късите муцуни причиняват затруднения в дишането, прекалено дългата козина води до кожни инфекции и болезнени сплъстявания, а необичайните сини цветове на козината се дължат на рецесивна генетична мутация, която може да доведе до глухота и слепота. Въпреки че продажбата на животни от частни лица противоречи на насоките на Meta за общността, голямото количество публикации и специализирани групи показва, че в действителност липсва строго прилагане на правилата.
"Четири лапи" идентифицира три популярни тенденции сред обявите за продажба на кученца, които са потенциално опасни за животните и призовава Meta да прекрати продажбата на животни във Facebook и Instagram. Вече над 100 000 души са подкрепили петицията до сега.
1. Отрязани уши и опашки: Осакатявания, които влияят на социалното поведение на кучетата.
За да се постигне "страховита“ външност при някои по-едри породи, на кучета - дори и на малки такива - често им се купират ушите и опашките, преди да бъдат обявени за продажба онлайн. Тези болезнени и ненужни процедури водят до продължителна болка, стрес и затруднения в движението и естественото общуване както с други кучета, така и с хора.
2."Мини кучета“: Удобство за хората, страдание за животните.
"Мини кучетата“ се развъждат, за да бъдат значително по-малки от стандартите на собствената си порода и по-лесни за носене за удобство на стопанина им. Малкото тяло се бори да управлява всички жизнени процеси, необходими за здравословен живот, което причинява на много кучета проблеми и деформация на ставите, дишането и органите.
3. Много къси муцуни: Кучетата остават без дъх и се прегряват.
При породи като мопс, булдог и други кучета с плоски лица, известни с шумното си дишане, изключително късите муцуни и малки, плоски носове затрудняват способността им да дишат правилно, което прави ежедневните дейности предизвикателство за тях. Тъй като кучетата използват тези части от тялото си и за регулиране на телесната температура, това ги излага на риск от прегряване и топлинен удар в горещите дни.
За всички бъдещи стопани, които не държат на определена порода, фондацията отправя отново важен призив: осиновявайте, а не купувайте. Осиновяването е специален процес и носи дом и обич на изстрадалите безстопанствени четириноги. Бездомните животни не даряват по-малко обич и могат да се превърнат в истински герои. Пример за това е първото терапевтично куче на "Четири лапи" България - Смайли от проекта " Животни помагат на хората". От изплашено ранено куче, той се превръща в терапевт за малки и големи.
По повод Международния ден на кучето, очарователният опашатко и неговият водач Антония Рикова ще честват празника със съвместна специална инициатива с Летище "Васил Левски“. В обособения кът на столичното летище пътниците ще могат да научат повече по темата за отговорната грижа за домашните любимци и полезна информация за стопаните, които обмислят пътуване с любимците си. А най-малките пътници ще имат възможността да получат първи уроци по правилна грижа за животните и да се включат в забавни активности като рисуване и любопитни куизове.
