От КЕВР: България и Гърция със споразумение за водния сектор
Споразумението между КЕВР и RAAEY създава договорна рамка за двустранно сътрудничество в регулацията на ВиК сектора, след като от 2023 г. RAAEY започна да регулира и ВиК услугите, както и управлението на градските отпадъци. Досега двата регулатора осъществяваха активни контакти в рамките на международни организации, предимно Европейската мрежа на водните регулатори (WAREG). Подписаното Споразумение предвижда КЕВР и RAAEY да провеждат работни срещи и семинари по предварително съгласувани теми. Те ще обменят информация за регулаторните политики и процеси във водния сектор, ще споделят знания и опит по актуални регулаторни въпроси и ще обсъждат разрешаването на общи проблеми.
Споразумението за сътрудничество във водния сектор надгражда установеното тясно двустранно взаимодействие между националните регулаторни органи на България и Гърция. В сектор "Енергетика“ от 2017 г. действа тристранно Споразумение за сътрудничество между КЕВР, RAAEY и Националния орган за енергийно регулиране (ANRE) на Р Румъния, което допринася за хармонизиране на регулаторната рамка в региона. Освен с RAAEY и ANRE, Комисията изпълнява споразумения за сътрудничество и с регулаторите на Турция, Сърбия, Северна Македония, Черна гора, Азербайджан, Косово, Албания, Грузия и Шотландия.шэ
"С подписаното споразумение за сътрудничество КЕВР и RAAEY създават правната рамка за взаимодействие, с цел повишаване качеството на регулаторния процес.
Документът има важна роля за хармонизиране на регулаторните практики и допринася за изпълнението на общите ни цели за подобряване на качеството на ВиК услугите и постигане на благоприятни цени, което е в интерес на потребителите“, подчерта председателят на КЕВР Пламен Младеновски след церемонията по подписване. Изтъкнато беше, че българският енергиен и воден регулатор отчита важността на подписания документ като част от процеса на активизиране на сътрудничеството между регулаторите в региона.
"Пред нас стоят за разрешаване проблеми както в енергийния, така и във водния сектор. Тези проблеми имат сходен характер и е в наш общ интерес да обединим усилията си за ползотворна и оперативна обмяна на опит и на добри практики. Воден от това убеждение, в управленската си програма, с която бях избран на поста председател на КЕВР, подчертах значението на регионалното сътрудничество“, заяви ръководителят на българския регулатор. Той подкрепи идеята за активизиране дейността на Балканския Консултативен Форум като утвърдена и работеща платформа за взаимодействие между регулаторите на Балканите. Организацията е учредена през 2018 г. по инициатива на КЕВР.
В рамките на посещението двете делегации проведоха работна среща, на която бяха обсъдени широк кръг въпроси от взаимен интерес в областта на регулаторната дейност.
