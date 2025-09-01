От Кремъл отрекоха Русия да е замесена в инцидента край Пловдив

© По време на официалното си посещение в България на 31 август самолетът на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен е имал проблем с GPS навигацията при заход за кацане на Летище Пловдив. Това потвърдиха от Министерския съвет, като уточниха, че екипажът е използвал алтернативна наземна навигационна система, благодарение на която кацането е било безопасно.



От Кремъл отрекоха Русия да е замесена в инцидента.



"Вашата информация е невярна“, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков пред Financial Times.



По време на кацането сигналът от GPS навигацията е изчезнал, което е наложило пилотът и "Ръководство въздушно движение" да приложат резервния подход за кацане. Директорът на Летище Пловдив увери, че безопасността на полета не е била застрашена и че е следял целия полет без да забележи проблеми.



От правителствената информационна служба уточниха, че системите за управление на въздушното движение в България са независими и надеждни.



По време на посещението си в България Урсула фон дер Лайен посети и ВМЗ-Сопот заедно с премиера Росен Желязков.