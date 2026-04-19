Както обещаха от МВР обобщиха данните от борбата с изборните престъпления минути след края на изборния ден. Служебният вътрешен министър Емил Дечев съобщи кои партии са купували гласове. Сигналите, свързани с изборни престъпления в полза на определена политическа сила, са 1 020, информира Burgas24.bg.

Ето кои са партиите и колко от сигналите са свързани с тях?

ДПС-НН - 631

ГЕРБ - 318

"Възраждане" - 18

"Прогресивна България" - 16

БСП - 13

ПП-ДБ - 11

"Величие" - 7

ИТН - 4

МЕЧ - 2

Има замесени лица с имунитет

72 прокурорски преписки са образувани срещу лица с имунитет. Подадени са 2974 сигнали за нарушения, свързани с изборния процес.

Най-големият единичен удар е във Варна - около 200 000 евро, приготвени за търговия с вот са заловени, като са задържани 4-ма души, един от които общински съветник. Парите са предоставени от лице, което е извън страната. 152 души са разпитани само за ден.

Подадени са много сигнали

"2974 са общо сигналите за нарушения на изборния процес през цялото време на кампанията, което е с 204% повече в сравнение с 2024 година - 3 пъти повече. Образувани са 614 досъдебни производства, това е пет пъти повече сравнимо с предишния вот. Броят на задържаните лица са 425 лица, 2024 година са били 72. Издадени са 6728 предупредителни протокола само във връзка с изборни престъпления", каза Дечев.