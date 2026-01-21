От НИМХ казаха къде ще кога и къде ще вали сняг
© Burgas24.bg
Прогноза за България за 22.01.2026
Атмосферното налягане ще се понижава и ще е по-ниско от средното за месеца. През нощта ще бъде облачно и на много места в Централна България ще има снеговалежи, значителни в крайните южни райони. След полунощ в източната половина от страната валежите ще са предимно от дъжд и на места в Лудогорието, както и в Източните Родопи ще има условия за поледици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Минималните температури ще са между минус 4° и 1°, в София - около минус 2°.
Утре в Южна и Източна България все още ще има валежи от дъжд, но привечер ще отслабват и спират. Над Западна България ще е без валежи и облачността ще се разкъсва и намалява. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток, но след обяд ще се ориентира от югозапад. Максималните температури ще са от предимно между 1° и 6° , малко по-високи в югозападните райони от страната, в София – около 6°.
В планините ще бъде предимно облачно, ветровито и с валежи от сняг. Значителни ще са валежите в Рило-родопската област и в района на Централен Балкан. Ще духа умерен вятър от югозапад. Около обяд снеговалежите ще отслабват. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 5°, на 2000 метра – около минус 2°.
Над Черноморието ще е облачно и дъждовно. По-значителни ще са валежите по южното крайбрежие. Ще духа умерен до силен вятър от южната четвърт. Максималните температури ще бъдат 7°-9°, близки до температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
