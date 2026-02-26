Няма издадени нови разрешения за строеж в местност "Поляните" край Синеморец, обявиха от Община Царево.В периода 2020-2022 г. има отменени 6 строителни разрешения от РДНСК, които след съдебно обжалване на отмяната и произнасяне на Върховен административен съд са валидни и в сила.Относно процедурата за ПУП-Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура – обслужващ път, същата е на етап изготвяне на екологична оценка, съгласно решение на РИОСВ гр. Бургас, уточняват от администрацията."Община Царево не може да коментира твърденията в медиите, че пътят ще обслужва имоти със "съмнителен статут“, тъй като не е институцията, която може да го констатира или не. Ако има сигнали и основания в компетентните институции, община Царево ще се съобрази с тяхното произнасяне. Но твърдения, че отново се застроява местност "Поляните", заради въпросният ПУП-ПП за път не отговарят на обективната истина – Община Царево не е издавала нови строителни разрешения в зоната. Също така освен заварените случаи на урегулирани поземлени имоти, там няма други такива и не е възможно да се издават разрешения за строеж", пишат още от местната власт.