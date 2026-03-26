Тази вечер в Спешното отделение на университетската болница "Пирогов" са транспортирани 2 германски граждани, пострадали при инцидент в една от метростанциите в София.Преминали са подробни прегледи и изследвания. 65-годишният и 63- годишният мъж имат наранявания, които изискват оперативно лечение. И двамата са без непосредствена опасност за живота към момента.Хронологията на събитията започва в 19:29 ч., когато е получен първият сигнал за агресия пред националния стадион. Наръгани са двама мъже на възраст 63 и 65 години. На място веднага са пристигнали две линейки, които са транспортирали ранените в УМБАЛСМ "Пирогов“.Около 10-15 минути след първата атака, същата жена е нападнала две млади жени на 27 години на автобусна спирка. Те са получили наранявания в горната част на тялото и са настанени във ВМА.