От "Пиргов" потвърдиха за наръганите мъж и жена
Преминали са подробни прегледи и изследвания. 65-годишният и 63- годишният мъж имат наранявания, които изискват оперативно лечение. И двамата са без непосредствена опасност за живота към момента.
Plovdiv24.bg припомня, че тази вечер жена нападна и наръга четирима германски граждани при две последователни атаки в центъра на София тази вечер. Инцидентите са станали в района на метростанция "Васил Левски“ и на бул. "Черни връх“.
Хронологията на събитията започва в 19:29 ч., когато е получен първият сигнал за агресия пред националния стадион. Наръгани са двама мъже на възраст 63 и 65 години. На място веднага са пристигнали две линейки, които са транспортирали ранените в УМБАЛСМ "Пирогов“.
Около 10-15 минути след първата атака, същата жена е нападнала две млади жени на 27 години на автобусна спирка. Те са получили наранявания в горната част на тялото и са настанени във ВМА.
Андрей Гюров: Работим с ограничени възможности заради удължителния бюджет, но това не е оправдание
26.03
Костадин Костадинов: Ако управляваме, сваляме санкциите срещу Русия и горивата поевтиняват с 40%
26.03
Бивш шеф на АПИ: Договорите за ремонти на пътища се подписват преди началото на строителния сезон
26.03
ЦИК представя образците на хартиената и електронната бюлетина за гласуване на изборите на 19 април
26.03
Проф. Богомил Манов: България внимателно трябва да реши за кешовия лимит, дългосрочно минусите в сивата икономика ще доминират
26.03
Проф. Владимир Чуков: Конфликтът ескалира до степен, при която може да се стигне до промяна на геополитическата карта
25.03
Андрей Райчев: Ако гласуват 3,5 млн. българи, Радев има 120 депутати, при 500 хил. по-малко – той има 90
25.03
Жена наръга с нож четирима души пред метростанции в София
21:04 / 26.03.2026
Синдикатите поискаха от правителството създаването на щаб "Кризи"...
21:01 / 26.03.2026
Ресторантьори и хотелиери искат намаляване на ставката за ДДС на ...
17:27 / 26.03.2026
Зрелищен сблъсък на магистрала "Тракия"
17:03 / 26.03.2026
Бургас почете Деня на Тракия
16:39 / 26.03.2026
Генералният адвокат по казуса с Гюров: Законът за БНБ не противор...
16:29 / 26.03.2026
