В последно време се наблюдава зачестяване на измамни кампании, насочени към клиенти на банките. Киберпрестъпниците използват все по-усъвършенствани методи, за да се доберат до личните ви данни и финансови средства. От УниКредит Булбанк предупреждават клиентите си за разпространение на фалшиви съобщения, имитиращи официална комуникация. Обикновено съобщенията използват подвеждащи мотиви като "временно ограничена карта", "необичайна активност" или "актуализация на клиентски данни", информира Plovdiv24.bg.

Основните белези на измамата са:

- Изисква се незабавно действие от страна на потребителя;

- Наличие на бутони или връзки за "деблокиране" или "възстановяване на достъп";

- Линковете водят към фалшиви страници, които визуално наподобяват официалния сайт на банката.

Важно е потребителите да знаят, че банката никога не изисква чрез линкове в SMS или имейл данни за банкови карти и ПИН кодове; потребителски имена и пароли за банкиране или кодове от М-токен.

Препоръки за безопасност:

Винаги проверявайте адреса в браузъра – той трябва да започва с https:// и да съдържа официалния домейн на банката. Следете за липса на защитна икона (катинарче) или правописни грешки в страницата. При получаване на подозрително съобщение: не отваряйте линковете, не въвеждайте данни и изтрийте съобщението.

Ако вече сте последвали съмнителен линк или сте въвели данните си, свържете се незабавно с банката на телефон 0700 184 84 или на имейл: CallCenter@UniCreditGroup.Bg.