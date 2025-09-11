От академичното гребане до "амигуруми": историята на Галина и малките плетени куклички

© Популярните миниатюрни фигурки бяха акцент по време на деветия фермерски пазар на Lidl в Созопол



Най-вероятно не сте чували думата "амигуруми“, но със сигурност сте забелязвали на много места миниатюрни плетени играчки, изобразяващи най-различни животни, растения и форми. Малките куклички, които станаха хит в последно време, са представители на японското изкуството за изработка на фигури чрез плетене на една или две куки "амигуруми“.



Именно тези сладки плетени изделия бяха акцент на деветия за годината фермерски пазар на Lidl, който се проведе в края август в Созопол. Две дами, усвоили тънкостите на японското изкуство, представиха своите продукти по време на традиционната инициатива на водещия ритейлър. Галина и Женя от "Плетка с наметка“ изработват играчки вече 8 години и носят радост на малки и големи.



Дни преди предстоящия фермерски пазар на Lidl в София на 12-14 септември пред филиала в кв. “Борово", разговаряме с Галина, която ни споделя повече за изкуството "амигуруми" и ползите от участието във формата на Lidl.



Разкажете ни повече за "амигуруми“ и за това как започнахте да се занимавате с изкуството на плетенето на играчки?



Думата произлиза от японските думи "ами“ (плета) и "нуигуруми“ (кукла с пълнеж). Всъщност това са малки плетени играчки на една кука, често малки животни или антропоморфни същества. Иначе двете с Женя сме близки приятелки от деца, когато активно се занимавахме с академично гребане във Варна. С времето животът ни раздели и събра отново, след 15 години пауза. Започнахме да плетем преди 7-8 години като хоби. В началото основно за колекционери и деца, но нещата лека полека се развиха и започнахме да участваме на редица пазари, където имахме възможност да представим продукцията си на по-голяма публика. И до ден днешен изработваме нашите продукти за удоволствие, защото целта ни винаги е била да зарадваме някого. Отделно от тази дейност всяка от нас работи и има своя професия.



Какви играчки представихте пред посетителите на последния фермерски пазар на Lidl на морето?



Както споменах, ние изработваме миниатюри. Напоследък, на все-повече места се разпространяват по-обемни модели, но ние се фокусираме изцяло върху малките играчки. Те са по-изразителни, но изработката им изисква повече време. Стараем се да са възможно най-реалистични. За пазара в Созопол подготвихме различни животни, предимно мечета, и кукли.



Откъде черпите вдъхновение за това какво да пресъздадете?



Много е важно нещо да ми хареса, за да се получи. Важна е енергията, която влагаш в целия процес на изработка – от идея до краен продукт. Разбира се, следваме тенденциите на пазара, имаме фигурки дори с тематиката на харесвания от толкова много деца, а и не само - Хари Потър. Но генерално - ако нещо не ми допада като автор, то няма как да го изплета. Случвало се е клиенти да идват с конкретни желания, като например за хитовите играчки "лабубу“. Но те не са по вкуса ми, затова и все още не съм подготвяла от тях.



Как решихте да участвате във фермерския пазар на Lidl?



Съвсем случайно. Аз съм от Варна и един ден бях на пазар в Lidl, когато видях шатрите на пазара на паркинга пред магазина. Реших да разгледам и видях, че е отлична възможност за малки производители като нас да намерят нови клиенти. Тук държа да отбележа един факт, за който малцина си дават сметка, но той е много важен за нас малките производители. Lidl предоставя и шатрите, и масите, дори и охрана, и това за занаятчиите е много ценно.



Това бе първото ви участие на фермерски пазар на Lidl. Какви са впечатленията ви от работата с екипа по организацията?



Изключително приятно изненадана съм от работата с екипа! Както споменах, това не е първият подобен пазар, на който сме били, само първи с Lidl. Комуникацията протече изключително лесно, обясниха ни много внимателно за възможността за участие. А и след това всичко беше добре помислено и без никакви пречки за нас. Много съм ентусиазирана да продължа работата си с Lidl, организацията е наистина страхотна!