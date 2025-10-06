Новини
От днес Балканите ще бъдат ударени от пореден циклон
Автор: Вилислава Ветренска 12:36Коментари (0)195
© Архивна снимка
От 6 октомври се очаква нов циклон да премине през Балканите. Преваляванията ще започнат от Северозападна България и постепенно ще обхванат цялата страна. По-обилни валежи ще има в района на Родопите и Източна България, като очакваните количества валежи там са от порядъка на 30 до 50 л/кв. м. Във вторник и сряда валежната обстановка ще се запази, като този път по-обилни ще бъдат валежите в Северна България, като за тези два дни ще паднат още около 50 до 100 л/кв. м. Обстановката е такава, че заслужава внимание и всички, които са отговорни по някакъв начин за сигурността на хората по места, трябва да са нащрек. Това каза в предаването "Метроном“ на Радио "Фокус“ климатологът Симеон Матев.

По думите му валежите няма да бъдат толкова интензивни, колкото при предишния циклон и въпреки че на места ще паднат подобни количества дъжд, те ще паднат за по-дълго време и не би трябвало да се създадат проблеми.

"Трябва да сe има предвид обаче, че земята вече е напоена и много по-бързо ще има повърхностен отток. Особено към вторник и сряда в Северна България, където се очакват по-високите, по-значителни валежи, реките ще повишат своите нива значително“.

Захлаждането, което ще започне от 6 октомври, няма да доведе до сняг в повечето населени места.

Очаква се да падне сняг в средната и високопланинска част над 1300 м, където ще се образуват нови 30 до 50 сантиметра снежна покривка и хората трябва да бъдат готови за зимни условия.

"Назад в годините сме имали много тежки зимни обстановки през октомври, но те са се случвали почти винаги след 20 октомври. Толкова ранна класическа зимна обстановка, каквато имахме, честно да ви кажа и аз не помня. Това е екстремна проява на времето. Необичайно е преди 15 октомври да имаме такъв обилен снеговалеж на ниска надморска височина“.

 

Климатологът посочи още, че динамиката на атмосферните процеси над Балканите е доста голяма, което е предпоставка отново имаме валежни обстановки. Но въпреки това след спиране на валежите в четвъртък се очакват няколко спокойни дни със сутрешни мъгли в низините и през по-голямата част на деня ще бъде слънчево.

"Ще настъпи затопляне и температурите ще доближат октомврийските норми – около 15 и 20 градуса. Истинско есенно време,“ каза той и поясни, че след 12-13 октомври времето отново ще се влоши, но с по-малки и краткотрайни валежи. "Някъде до към 17-18 октомври времето ще си бъде така истинско златно есенно. След това най-вероятно ще имаме някаква динамика, дали ще бъде свързана с много валежи или пък със затопляне, предстои да видим“.



