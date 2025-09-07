© Мащабните промени в Закона за движение по пътищата влизат в сила от днес. Част от тях засягат пряко и пешеходците.



Те вече ще бъдат глобявани, ако преминават по пешеходна пътека, докато използват мобилен телефон или друго устройство, което разсейва вниманието им. За неспазването на това изискване глобата е 100 лева.



Данните на Варненската полиция сочат, че най-често пътни инциденти стават при отнемане на предимство на пешеходеца. Катастрофи се случват и поради внезапното навлизане на пешеходец на платното за движение. От началото на 2025 година до момента са санкционирани 1401 пешеходци. На 185 от тях са съставени актове за установяване на административно нарушение, а на останалите 1216 са съставени фишове, беше съобщено в регионалните новини на БНТ 2.



Варненци одобряват промените и дори настояват за още по-сериозни санкции за нарушителите. Според тях, хората често са разсеяни, докато говорят по телефон, което води до инциденти. Някои споделят случаи, в които пешеходци внезапно излизат пред коли, докато говорят по телефон, а други посочват, че дори майки с колички правят същото. Гражданите смятат, че глобата от 100 лева е твърде малка.



Варненската полиция контролира ежедневно спазването на правилата за движение от пешеходците. Периодично се провеждат и специализирани полицейски операции, особено в рискови зони. Едно от тези места е кръстовището на бул. "Вл. Варненчик" с ул. "Г. Пеячевич". В област Варна от началото на годината при катастрофи са загинали петима пешеходци. Общо регистрираните произшествия са 108, от които 83 са в град Варна.



